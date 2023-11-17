Подмосковье 17 ноября 2023, 19:45 Жители поселка Поварово в Солнечногорске собрали почти 400 килограммов макулатуры Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Жители поселка Поварово Солнечногорского городского округа совместно с региональным оператором собрали 389 килограммов макулатуры на переработку. Вторсырье отвез специальный брендированный экомобиль всероссийской акции «БумБатл».

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Акция проходила по всей России с 10 октября по 15 ноября. Московская область стала лидером среди всех регионов Российской Федерации, собрав и отправив на переработку 1855 тонн бумажной фракции.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на открывшейся на ВДНХ выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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