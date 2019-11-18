Жители поселка под Ногинском пожаловались на воду. Проблему скоро решат

Жители поселка Новостройка под Ногинском пожаловались на качество водопроводной воды — она желтого цвета и имеет неприятный запах. Власти Богородского городского округа пообещали решить проблему.

Одной из самых волнующих жителей проблем на встрече с главой Богородского городского округа Игорем Сухиным оказался вопрос качества водоснабжения.

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Елена Борисова в поселке Новостройка проживает более 30 лет. Женщина говорит, что такой плохой воды, как сейчас, не было никогда. Мало того, что она желтого цвета, так и еще и имеет очень неприятный запах. Елена устала ежедневно чистить сантехнику от налета. В чайнике очень быстро образуется накипь.

Жители Новостройки откровенно опасаются пользоваться водопроводной водой, им приходится ездить к колодцу. В квартирах ставят фильтры, но и они не спасают. Недавно в доме Елены прорвало трубу и затопило подвал. По цвету, в который вода окрасила пол, становится ясно, какого она качества.

Источник фото: телеканал «360»

Елена Борисова, как и многие другие жители, пришла на встречу с главой округа именно с этим вопросом — и в Буньковском культурно-спортивном комплексе равнодушных к этой проблеме не было.

Оказалось, Игорь Сухин об этой проблеме знает, именно поэтому пригласил на встречу с жителями представителя Водоканала. По их словам, проблема решается, но для ее устранения нужно время.

Источник фото: телеканал «360»

«Четыре станции ВЗУ и четыре установки по обезжелезиванию будут установлены до конца ноября, — пообещал глава муниципального образования. — Лаборатория возьмет заборы воды, и на выходе, и на входе в дома, в самой квартире и так далее. И тогда мы поймем, что необходимо — достаточно ли выполненных работ или надо продолжать работать над улучшением качества воды».

Источник фото: телеканал «360»

На встречу с главой Богородского округа пришли около 150 человек. По мнению Игоря Сухина, диалог получился одним из самым конструктивных.

Подобные встречи пройдут во всех поселениях Богородского округа. Они уже состоялись в Обухове, Старой Купавне и Электроуглях.