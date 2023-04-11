Подмосковье 11 апреля 2023, 14:13 Жители поселка Лунево смогут задать вопросы заместителю прокурора в Химках на регулярных приемах

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Прокуратура городского округа Химки провела первый прием жителей в поселке Лунево. Поселение вошло в состав округа в январе 2023 года. Теперь подобные встречи будут проходить регулярно.

На прием к заместителю химкинского городского прокурора Станиславу Новикову пришли четыре жителя поселка.

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«Не каждый гражданин способен прийти на личный прием <…> в силу занятости на работе, а здесь мы практически к ним домой приезжаем», — поделился заместитель прокурора Станислав Новиков.

Вопросы жителей были связаны с капитальным ремонтом домов, заключением договоров социального найма, проверками и мораториями для предпринимателей в 2023 году.

«Заместитель прокурора передал контакты, дал наставления и комментарии по дальнейшим процессуальным действиям. Соответственно, все вопросы мы взяли на контроль», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов.

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