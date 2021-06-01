Центр для детей-инвалидов в Ивантеевке объединил больше 500 семей. Это место творчества и реабилитации

Обустроенные кабинеты реабилитации, спортивный зал, кукольный театр, кухня — все это находится в центре для детей-инвалидов «Радость моя» в Ивантеевке. Но еще в 2015 году здесь не было ничего, как и самого помещения, которое жители несколько лет безрезультатно просили у бывших властей округа. Позднее они обратились к главе Подмосковья Андрею Воробьеву, и их услышали.

Сегодня губернатор приехал к ребятам уже не в первый раз. Он поздравил их с Международным днем защиты детей. Шесть лет назад детям-инвалидам из Ивантеевки негде было проходить реабилитацию, но в 2015 году Воробьев распорядился выделить для них современный корпус.

«История у нас началась в 2013 году, когда мы объединились с родителями. В нашем городе была огромная проблема: здесь не было места, где дети могли бы получать реабилитацию. Но у тогдашнего руководства города мы не нашли понимания. Они не понимали, для чего это надо — открывать дополнительный центр. Хотя мы сразу говорили, что готовы сделать все своими силами, что у нас много друзей, которые готовы работать, плюс сами родители не сидели спустя рукава. Но нас не слышали, не понимали, пока мы не обратились к Андрею Юрьевичу в 2015-м. Это и стало судьбоносным моментом для детей», — поделилась генеральный директор центра Инна Орлова.

Она добавила, что до открытия центра реабилитации «Радость моя» дети с разными отклонениями в развитии собирались у нее в двухкомнатной квартире. А летом встречи проходили на природе — на полянке ставили столы, чтобы лепить, рисовать, проводить праздники.

Но вот однажды в эту двухкомнатную квартиру зашел губернатор, а мы даже не ожидали. Нам сказали, что по нашему обращению приедут от Общественной палаты Подмосковья. Но мы не ожидали, что придет Андрей Юрьевич. И вот с того момента мы почувствовали поддержку Инна Орлова.

В 2015 году им предоставили помещение. В большом корпусе ребята стали посещать развивающие уроки, проводить вместе время и праздники.

«И эта синергия наша дала очень много творческих озарений. У наших детей множество достижений», — добавила Орлова.

Сегодня дети побеждают на всероссийских и международных конкурсах. Это ребята, которых когда-то не брали в кружки из-за особенностей в развитии.

Я хотел Инну Александровну поблагодарить — она появилась в нашей жизни благодаря своей настойчивости, любви к детям. Шесть лет назад я был очень поражен тем, как в своей квартире она умещала такое большое количество детей. <…> Мы постарались, сделав это уже на другом уровне, но нужно дальше смотреть: как мы еще можем помочь Андрей Воробьев.

Сегодня учреждение объединяет уже 500 семей с инвалидами. Большинство педагогов — родители особенных детей. Помимо своего базового образования, они получили дополнительное.

Ребята в возрасте от трех до 18 лет занимаются рисованием и танцами, обучаются гончарному делу, прикладному творчеству и не только. С ними работают логопед, психолог и даже кинолог, проводящий занятия с собакой Мишель, давно полюбившейся ребятам.