Подмосковье 08 декабря 2023, 12:18 Жители Подмосковья стали чаще пользоваться онлайн-услугами Росреестра в ноябре Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Подмосковный Росреестр получил свыше семи тысяч заявлений на регистрацию долевого участия в ноябре. при этом 96% из них — в электронном виде. В Минжилполитики отметили, что такой способ подачи заявок становится все более популярным.

Как рассказали в министерстве, в ноябре Росреестр получил 17, 6 тысяч заявок на регистрацию объектов недвижимости. Еще более 19 тысяч касались регистрации ипотеки и 7,4 тысячи — на регистрацию долевого участия. При этом большинство из них — в электронном формате.

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Благодаря работе онлайн-сервисов Росреестр снижает административные барьеры и улучшает доступность услуг.

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