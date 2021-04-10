Жители Подольска выстроились в слово «Поехали» в преддверии Дня космонавтики

В Подольске сегодня прошел флешмоб, посвященный Дню космонавтики. Представители власти и активная молодежь выстроились в слово «Поехали». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Его участники выстроились в слово „Поехали“. С высоты птичьего полета можно было разглядеть всю картину происходящего. Это символично, ведь 60 лет назад Гагарин созерцал планету Земля из космического пространства!» — написал он.

Источник фото: страница Максимовича во «ВКонтакте»

Также в субботу в концертном зале администрации Подольска прошел праздничный концерт в честь 60-летия пилотируемой космонавтики, где Максимович выступил с поздравительной речью.

Гости посмотрели документальный фильм о Юрии Гагарине и первом полете человека в космос. Помимо этого, были творческие музыкальные выступления, приуроченные ко Дню космонавтики.

Глава Подольска Николай Пестов ранее сообщил, что Подольск вошел в рейтинг Минстроя РФ как город с благоприятной средой проживания. В этом рейтинге город оказался на 25-м месте, набрав 195 баллов.