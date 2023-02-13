Подмосковье 13 февраля 2023, 15:46 Жители Подольска собрали около тонны гуманитарной помощи для бойцов СВО

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Около тонны гуманитарной помощи отправят в зону СВО из Подольска. Среди полезного груза — печи и генераторы.

Директор «ПодольскСпас» Вячеслав Корж рассказал, что бойцам передадут печи на дизельном топливе, печь-буржуйку и много другой помощи.

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«Также загрузили в машину спальники, флисовое обмундирование, берцы. Собрали медикаменты, продукты», — добавил он.

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Груз доставил директор Быковской школы, начальник штаба местного отделения «Юнармии» Евгений Лукошников. Этим делом он занимается с первых недель СВО. Всего за год он совершил 14 поездок.

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