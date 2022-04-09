Жители Подольска попросили закрыть сквозные проезды во дворах

Жители Подольска обратились с просьбой провести благоустройство дворов, об этом сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

Во время субботника Жариков пообщался с жителями домов на улице 50 лет ВЛКСМ и выслушал пожелания по содержанию придомовых территорий. Глава Подольска отметил, что чаще всего люди просят закрыть сквозные проезды во дворах и обустроить безопасные тротуары.

«Договорились о координации действий жителей с представителями управляющей организации. Чтобы более подробно разобраться в других вопросах, пригласил некоторых из местных жителей на личный прием уже в этот понедельник», — сообщил Жариков в своем Telegram-канале.

Глава также проверил ход работ по благоустройству бульвара Юности. Подрядчик обещал завершить работы в конце мая. От жителей прозвучали просьбы перенести контейнерную площадку и общественный туалет, провести дополнительное озеленение. Власти округа планируют усилить технадзор за работами. В этом смогут помочь подольчане, проживающие по соседству.