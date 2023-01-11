Подмосковье 11 января 2023, 15:15 Жители Подольска получили более 200 рецептов на льготные лекарства удаленно за год

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Подольск стал одним из первых округов Подмосковья, вступившим в программу «Поликлиника. Перезагрузка». Благодаря этому жители смогут получить рецепт на льготные лекарства и узнать результаты анализов через телемедицинский центр.

Заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи больницы Подольска Ольга Бульбас рассказала, что телемедицинские консультации проводят как между пациентами и врачами, там и между медиками.

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«За прошедший год в рамках лечения пациентов нашим учреждением было проведено более двух тысяч телемедицинских консультаций и порядка двухста телемедицинских консультаций с целью выписки льготных лекарственных препаратов», — сказала она.

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Консультации проводятся со специалистами МОНИКИ, а записаться на нее можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый детский госпиталь в Красногорске станет местом работы для лучших врачей. Туда пригласят высококвалифицированных специалистов, которые будут помогать юным пациентом со всей страны.

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