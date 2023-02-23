Подмосковье 23 февраля 2023, 13:23 Жители Подольска почтили минутой молчания погибших в зоне СВО земляков

Читать 360tv в

Жители Подольска почтили минутой молчания земляков, которые погибли в зоне боевых действий. Мероприятие прошло в рамках Дня защитника Отечества.

«В едином патриотической порыве вместе со всей Россией Подольск откликнулся на зов о помощи от жителей Луганской и Донецкой Народных республик», — заявил глава Подольска Дмитрий Жариков.

Реклама

По его словам, жители округа собрали более 40 миллионов рублей и свыше 420 тонн гуманитарной помощи для участников СВО.

Реклама

«Любовь к Родине — это главное качество защитника Отечества. Сегодня наши воины проявляют и патриотизм, и настоящее мужество», — сообщил капитан первого ранга Александр Клюквин.

Также на торжественном собрании участникам СВО вручили медали Суворова, Жукова и «За боевые отличия».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».