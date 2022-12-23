Подмосковье 23 декабря 2022, 15:51 Жители Подольска отправили в «Автобусе добра» гуманитарную помощь для участников СВО

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Консервы, одежду, средства личной гигиены, газовые баллоны, спички, горелки и другие необходимые предметы собрали для участников специальной военной операции жители Подольска. Гуманитарную помощь отправили из города на «Автобусе добра».

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Любой желающий смог передать гуманитарную помощь бойцам на специальном автобусе. Это — часть большой акции «Доброе дело», которую предложили школьники, а поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Узнал об акции из социальных сетей. Волонтеры подсказали, что необходимо купить — крупы, макароны, консервы, сладости. Сам я не могу поехать в Донбасс из-за здоровья и возраста, и мое участие в акции — это самое малое, чем я могу помочь нашим парням», — говорит житель Подольска Олег Манелюк.

До 25 декабря «Автобус добра» посетит еще несколько городских округов Подмосковья. Все собранные вещи будут переданы участникам специальной военной операции.

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