Подмосковье 08 апреля 2023, 13:08 Жители Подольска начали шить маскировочные накидки для участников СВО

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Волонтеры из Подольска давно делают маскировочные сети для участников спецоперации, а сейчас начали шить нашлемники и накидки — они позволят парням стать менее заметными. Груз доставят в зону СВО в ближайшее время.

«У меня там брат и началось все с него, а потом начали помогать всем, кто обращается. Сейчас у нас в команде около 15 человек», — говорит волонтер Александр Ефимов.

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Необходимые вещи в зону спецоперации он отвозит каждые две недели. Сегодня в посылке маскировочные сети, окопные свечи и полюбившийся солдатам мед с орехами.

Пока одни готовят коробки к отправке, другие продолжают шить. Работа в цеху останавливается разве что ночью. Кроят, плетут, отмеряют. Сейчас, например, делают сети для гаубиц.

«Жители неравнодушные. Если каких-то средств не хватает, помогают с приобретением материалов. Очень важно, чтобы подключались новые люди. Ничто не сошьется и не сплетется само по себе, если нет людей», — отметил депутат Подольска Сергей Куклев.

Чтобы помочь, достаточно выделить несколько часов в неделю. В это время можно заняться плетением маскировочных сетей или шитьем тактических носилок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отправке четырех мобильных офисов МФЦ в ДНР.

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