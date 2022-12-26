Подмосковье 26 декабря 2022, 15:11 Жители Подольска и Электростали сдали больше 300 новогодних украшений в «Зеленую субботу» Pixabay

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Экологическая акция по обмену ненужными, но работающими вещами прошла в Подмосковье 24 декабря. Жители Электростали и Ногинска сдали подарочную упаковку, новогодние игрушки и елочные украшения, мишуру, гирлянды и бусы в количестве более 300 штук.

На акцию приходили целыми семьями. Несли много новогодних вещей: упаковку, новогодние коробки и подарочные пакеты, открытки, елочные шары и игрушки, гирлянды, елки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки и другую праздничную атрибутику. Помимо этого, жители Ногинска и Электростали поделились уже ненужной им бижутерией, одеждой и аксессуарами. В пункты приема сдали две пары коньков и лыжных ботинок, которые сразу нашли своих новых хозяев. Остальные предметы так же могли бесплатно забрать себе все, кому они приглянулись.

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«Такие акции стали уже традицией для жителей наших городов. В этот раз жители Ногинска и Электростали сдали более 300 новогодних украшений», — говорит депутат Совета депутатов Электростали Артем Ковалев.

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В течение года в Подмосковье провели несколько тематических «Зеленых суббот», благодаря которым более семи тысяч вещей приобрели новых хозяев. Организаторы считают, что это хорошая альтернатива шопингу.

«Бережное отношение к окружающему миру — это то, к чему мы призываем стремиться каждого. Надеемся, что полюбившаяся „Зеленая суббота“ продолжится и таких акций в регионе будет становиться больше», — говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Свыше 200 предприятий Подмосковья модернизировали свои производства для улучшения экологии с начала года. Это задача, поставленная губернатором региона Андреем Воробьевым.