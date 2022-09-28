Жители Подмосковья смогут выбрать услуги и сервисы для парков онлайн | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 13:48 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья смогут выбрать услуги и сервисы для парков онлайн

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Опрос по выбору сервисов и услуг в парках продолжается в Подмосковье. Жители могут выбрать важные для них направления онлайн на портале «Добродел». Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

Как рассказал глава министерства Михаил Хайкин, выбрать услуги можно для 58 парков в 44 городских округах.

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«Для нас важно понять, в каких сервисах и услугах нуждаются посетители парков, в каком направлении их нужно развивать и на что делать упор. Итоги опроса будут рассмотрены при открытии новых сервисов и услуг в наших парках», — сообщил он.

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Вопросы касаются развития общественного питания, проката инвентаря и мебели для отдыха, развития аттракционов и других сфер. Оставить свой голос жители смогут до 9 октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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