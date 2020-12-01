Жители подмосковных Котельников показали себя в борьбе за знаки ГТО

Жители Котельников попробовали себя в сдаче нормативов ГТО. Участники сдали несколько дисциплин — их упражнения оценивали судьи. За знаки отличия боролись школьники, студенты, а также сотрудники администрации — всего 200 человек.

Каждый участник прошел обязательную регистрацию и получил индивидуальную карточку.

«Это карточка спортсмена. Они по ней могут смотреть, какие нормативы они сдали, как они сдали, свои результаты», — рассказала «360» администратор центра тестирования ГТО Мария Исакова.

Из-за коронавируса спортивные мероприятия в Котельниках не проводились уже долгое время. Жители могли участвовать в занятиях только в режиме онлайн. Многие спортсмены и тренеры начали помогать волонтерам в период пандемии — развозить жителям лекарства и продукты, а также патрулировать улицы города.

«Очень важно было помочь городу, муниципалитету. Потому что мало людей. Обязательно нужна была помощь. Поэтому ни у кого из работников не возникало вопросов. Мы все единогласно решили принять участие в этом и помочь тем, чем можем помочь», — рассказал директор спортивной школы «Котельники» Андрей Ковалевский.

В соревнованиях участвовали самые спортивные и активные жители Котельников. Они сдали несколько дисциплин — в их числе прыжки в длину, наклоны из положения стоя, сгибание и разгибание туловища, а также силовые упражнения. За выступлениями активистов наблюдали строгие судьи. Студент Георгий Юсупов остался доволен своим результатом. Юноша с легкостью подбрасывает пудовую гирю — раньше он занимался единоборствами, поэтому с этим заданием справился без труда.

За знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» боролись школьники, студенты, а также работники администрации городского округа. Испытать себя на прочность пришли 200 человек. При этом соревнования проходили с соблюдением санитарных норм и правил.

«Сегодняшнее мероприятие, это сдача ГТО. Каждый участник может оценить свои возможности. Кто-то уже давно занимается спортом, и для него это — как бы поставить оценку своим возможностям, своей физической форме и своим спортивным достижениям. А кто-то пришел впервые. Таких я здесь вижу, которым сегодняшний день станет началом спортивного образа жизни в дальнейшем», — подчеркнул глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что такие мероприятия сопровождают подмосковные волонтеры, которые помогают юным, подрастающим спортсменам.

«Сегодня мы поблагодарили ребят. Потому что это не только спортивное волонтерство: многие из них, а в Московской области их свыше двух тысяч человек, принимали и принимают до сих пор активное участие в качестве волонтеров», — отметил он.

В Котельниках уже провели несколько турниров: по футболу, баскетболу и стритболу. Но на этом округ не собирается останавливаться — вскоре там состоится турнир по хоккею. Все соревнования проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора.