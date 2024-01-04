Подмосковье 04 января 2024, 19:04 Жители подмосковного Чудинова превратили деревню в новогоднюю сказку Ассоциация старост Московской области

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Жители деревни Чудиново в Чеховском округе превратили населенный пункт в настоящую сказку. Они украсили свои дома и всю округу гирляндами и новогодними скульптурами.

Когда дети и взрослые приезжают в деревню, они попадают в сказку и становятся свидетелями новогоднего чуда. При этом все украшения местные жители устанавливают самостоятельно.

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«Браво, ребята! Вы пример! Спасибо за такую красоту. А за видео и рассказ — спасибо Алексею Трифонову!» — поблагодарили представители Ассоциации старост Подмосковья.

Они также пожелали жителям Чудинова удачи и единства. Уже 13 января в населенном пункте пройдет собрание, в ходе которого выберут старосту.

Ассоциация старост Московской области Ассоциация старост Московской области Ассоциация старост Московской области Ассоциация старост Московской области Ассоциация старост Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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