04 января 2024, 19:04
Жители подмосковного Чудинова превратили деревню в новогоднюю сказку
Жители деревни Чудиново в Чеховском округе превратили населенный пункт в настоящую сказку. Они украсили свои дома и всю округу гирляндами и новогодними скульптурами.
Когда дети и взрослые приезжают в деревню, они попадают в сказку и становятся свидетелями новогоднего чуда. При этом все украшения местные жители устанавливают самостоятельно.
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«Браво, ребята! Вы пример! Спасибо за такую красоту. А за видео и рассказ — спасибо Алексею Трифонову!» — поблагодарили представители Ассоциации старост Подмосковья.
Они также пожелали жителям Чудинова удачи и единства. Уже 13 января в населенном пункте пройдет собрание, в ходе которого выберут старосту.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.
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Чехов
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