Подмосковье 28 ноября 2022, 13:47 Жители Подмосковья завоевали 3 медали на молодежных Дельфийских играх в Сыктывкаре

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Первые молодежные Арктические Дельфийские игры завершились в столице республики Коми. Представители Подмосковья привезут домой полный комплект наград.

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Пять дней длились соревнования, в которых приняли участие около 600 человек от 10 до 25 лет. Ребята выступали в десяти разных номинациях, демонстрируя свои таланты и способности в различных видах искусства.

Подмосковье представляла команда из пяти человек, и трем из них удалось завоевать медали. Купава Мурашко из Мытищ получила золото в номинации «Изобразительное искусство». Серебро за виртуозную игру на скрипке вручили Софье Бурцевой из Пушкино. Наконец, «бронзу» присудили Виктории Бородиной из Дмитрова, которая боролась в номинации «Кулинарное искусство». Отдельным дипломом игр отметили скрипача Николая Графченкова из Коломны.

Ранее стало известно, что спортсмены из Подмосковья завоевали несколько медалей на «Играх дружбы» в Казани.

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