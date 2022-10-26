Жители Подмосковья зарегистрировали свыше 54 тысяч объектов по дачной амнистии с начала года | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 16:43 Жители Подмосковья зарегистрировали свыше 54 тысяч объектов по дачной амнистии с начала года

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Жители Подмосковья смогут оформить в собственность недвижимость по дачной амнистии до 1 марта 2031 года. С начала года то сделали 54,6 тысяч раз. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Подмосковье стало регионом-лидером по количеству загородной недвижимости, что делает дачную амнистию особенно актуальной. Реализацию госуслуги обсудили на заседании комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.

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Дачная амнистия дает возможность жителям оформить в собственность недвижимость с 2006 года. Благодаря этому хозяева могут полноценно распоряжаться участками и домами, не боясь сноса. Жители могут прописаться, получить компенсацию при утрате и получить налоговый вычет в размере до 260 тысяч рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность контакта между властями и жителями. В эфире радио Sputnik он ответил на вопросы, большинство из которых касались частичной мобилизации в регионе.