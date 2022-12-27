Подмосковье 27 декабря 2022, 12:32 Жители Подмосковья зарегистрировали 93 тысячи объектов по дачной амнистии с начала года

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С начала года в Подмосковье зарегистрировали 93 тысячи объектов по дачной амнистии. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Их общая площадь составила 10 миллионов квадратных метров, рассказали в Минимуществе региона.

Как рассказала зампред правительства региона Анна Кротова, налоговый потенциал поставленной на учет недвижимости составил 350 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

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«В число лидеров по этому показателю среди муниципалитетов региона вошли городские округа: Раменский, где поставили на учет 7180 объектов капитального строительства, в Одинцове зарегистрировано 5954 строения и Дмитровском — 5643», — добавила она.

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По словам Анны Кротовой, таким показателям поспособствовал закон ускоренной регистрации, который вступил в силу в мае этого года. Он позволил оформлять в собственность строения на садовых участках и землях ИЖС.

Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что сейчас в Подмосковье остаются незарегистрированными 80 тысяч строений. Тем не менее регион остается лидером в стране по вводу жилья.

«На следующий год мы ставим себе задачу зарегистрировать не менее 100 тысяч объектов недвижимости», — заявила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. Он отметил положительную оценку реализации новых объектов со стороны жителей.