Жителям Подмосковья напомнили о возможности записать питомца к ветеринару онлайн | 360°

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Жителям Подмосковья напомнили о возможности записать питомца к ветеринару онлайн

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Онлайн-запись к ветеринару заработала на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье с 10 августа. За это время ей воспользовались около тысячи раз. Об этом рассказал первый замглавы Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Замминистра сообщил, что самыми популярными услугами оказались запись на прием, вакцинацию, стерилизацию и кастрацию питомца.

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«По каждому обращению специалисты уточняют подробности у хозяев животного, дают дополнительную информацию: например, если планируется операция, рассказывают о подготовке к ней, возможных рисках», — рассказал он.

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Большинство заявок поступило в ветстанции в Мытищах, Химках и Королеве. На прием записывали кошек, собак и хорьков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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