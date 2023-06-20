Подмосковье 20 июня 2023, 13:04 Жители Подмосковья заключили около 600 социальных контрактов с начала года Министерство социального развития Московской области

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Жители Подмосковья заключили около 600 соцконтрактов с начала года. Их общая сумма превысила 124 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

«Самым востребованным стало открытие собственного дела — это 300 заключенных соцконтрактов, как, например, на поиск работы заключено — 274 соцконтракта», — отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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В ведомстве уточнили, что в 2023 оду на заключение соцконтрактов в Подмосковье предусмотрено почти 230 миллионов рублей. Размер выплат зависит от целей и варьируется от 75 до 350 тысяч рублей. Оформить договор можно через портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев ввел новую выплату для семей с детьми-инвалидами в Подмосковье. Она составит 18 тысяч рублей.

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