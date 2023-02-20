20 февраля 2023, 14:51
Жители Подмосковья заключили 30 социальных контрактов на поиск работы с начала года
Жители Подмосковья могут заключить социальный контракт, который позволяет получить адресную помощь властей региона. С начала года активнее всего граждане заключали соцконтракты на поиск работы — 30 договоров, на открытие личного дела — 24.
«На заключение соцконтрактов в текущем году предусмотрено более 228 миллионов рублей. Размер выплат по нему составляет от 75 до 350 тысяч рублей и зависит от целей», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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Отмечается, что выплаты по соцконтракту могут быть ежемесячными или единовременными. Заключить договор можно онлайн — через региональный портал госуслуг.
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