Подмосковье 20 февраля 2023, 14:51 Жители Подмосковья заключили 30 социальных контрактов на поиск работы с начала года

Читать 360tv в

Жители Подмосковья могут заключить социальный контракт, который позволяет получить адресную помощь властей региона. С начала года активнее всего граждане заключали соцконтракты на поиск работы — 30 договоров, на открытие личного дела — 24.

«На заключение соцконтрактов в текущем году предусмотрено более 228 миллионов рублей. Размер выплат по нему составляет от 75 до 350 тысяч рублей и зависит от целей», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

Отмечается, что выплаты по соцконтракту могут быть ежемесячными или единовременными. Заключить договор можно онлайн — через региональный портал госуслуг.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».