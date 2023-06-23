Подмосковье 23 июня 2023, 11:40 Жители Подмосковья заказали свыше 530 тысяч выписок из домовой книги с начала года Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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С начала года жители Подмосковья заказали выписку из домовой книги через «Госуслуги» более 530 тысяч раз. Отмечается, что данная услуга вошла в топ-3 самых популярных на региональном портале. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга позволяет получить семь видов документов. Воспользоваться ей можно на портале госуслуг в разделе «Гражданам» — «Личные документы» — «Специальные документы».

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«Чтобы получить архивную выписку из домовой книги, достаточно в строке с адресом объекта оставить комментарий „архивная“. Если приложить актуальную выписку из ЕГРН, то нужный документ поступит в личный кабинет на портале в течение одного рабочего дня», — добавила Куртяник.

Госуслуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области. Нововведение сократило число визитов в МФЦ за год почти в пять раз. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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