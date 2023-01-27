Подмосковье 27 января 2023, 11:44 Жители Подмосковья забыли около 250 вещей в автобусах с начала года

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С начала января жители и гости Подмосковья забыли в автобусах «Мострансавто» около 250 вещей. Чаще всего пассажиры оставляли транспортные и социальные карты.

В топе потерявшихся в автобусах вещей — транспортные, социальные и банковские карты. Также зимой часто оставляют мешки со сменной обувью, варежки, перчатки, шарфы и шапки. Самыми необычными находками в январе стали кукольный домик, детский аккордеон и швейные журналы.

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Чтобы найти потерявшуюся вещь, пассажиры могут обратиться по номеру единой линии 8 (800) 700-31-13, направить сообщение в группу компании в соцсетях или чат-бот. Находки ранятся в течение полугода, после чего утилизируются.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье запустили еще 49 автобусов с USB и кондиционерами. Они оснащены видеонаблюдением и системой бесконтактной оплаты.

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