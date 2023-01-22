Подмосковье 22 января 2023, 21:54 Жители Серпухова за несколько дней побили прошлогодний рекорд акции «Подари вторую жизнь своей елке»

Читать 360tv в

Жители Серпухова стали активнее участвовать в экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь». Это связано в том числе с удобными условиями сдачи деревьев — в округе работают без выходных с 8 до 20 часов две площадки «Мегабак». Всего за пару дней жители округа сдали столько елок, сколько не собрали за всю прошлогоднюю акцию.

Реклама

Как отметил главный инженер серпуховского МБУ «Комбинат благоустройства» Юрий Стародубцев, за выброс елки в мусорный бак грозит штраф до четырех тысяч рублей. Поэтому «Мегабак» — самый оптимальный выход из этой ситуации.

«В Серпухове две площадки „Мегабак“, они работают без выходных с 8 до 20 часов, здесь удобный заезд и много баков под разное вторсырье. Люди везут не только елку, но прихватывают мешок стеклянных или пластиковых бутылок, другой крупногабаритный мусор, и раскладывают по разным контейнерам», — сказал Юрий Стародубцев.

Елки после площадок «Мегабак» отправляются в дробилку. Щепа идет на компост, подстилку в приютах для животных и другие нужды.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».