Подмосковье 25 января 2023, 15:37 Жители Подмосковья за год получили более миллиона услуг в цифровых МФЦ

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В 2022 году жители Московской области воспользовались услугами цифровых МФЦ более миллиона раз. Ежемесячно в онлайн-центры обращаются свыше 80 тысяч человек. В регионе создано порядка 290 таких смарт-офисов.

«Московская область — один из лидеров в стране в сфере цифровизации. Более 270 услуг наши жители могут получить, не выходя из дома», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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По ее словам, если у человека возникнут трудности с получением онлайн-услуги, то консультанты цифровых МФЦ всегда придут на помощь. Такие офисы располагаются по всему региону, даже в библиотеках.

Самыми востребованными услугами в таких смарт-центрах считаются получение выписки из домовой книги, выдача соцкарты жителя Подмосковья, оформление документов на субсидии для оплаты ЖКХ и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году новые технологии продолжат внедрять в жизнь региона. Он имел в виду применение искусственного интеллекта в сферах общественного транспорта, уборки дворов, вывоза мусора и медицины.

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