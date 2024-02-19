Подмосковье 19 февраля 2024, 15:39 Жители Подмосковья взяли на 33% больше потребительских кредитов в 2023 году Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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По информации Банка России по ЦФО, в 2023 году жители Подмосковья взяли в кредит 1,4 триллиона рублей. Это на 33,8% больше, чем в 2022-м.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев сообщил, что только в декабре 2023 года российские банки выдали в регионе 122,4 миллиарда рублей потребительскими кредитами. Это на 13,2% больше, чем в декабре 2022 года.

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Сумма кредитов на покупку машины в декабре 2023 года составила 11,7 миллиарда рублей, что выше данных ноября на 2,5%.

Средняя ставка по потребительским кредитам в Подмосковье увеличились до 19,1%.

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