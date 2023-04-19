Подмосковье 19 апреля 2023, 11:09 Жители Подмосковья вызвали скорую помощь через Систему-112 около 19 миллионов раз с 2015 года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Жители Подмосковья вызвали скорую помощь по номеру 112 около 19 тысяч раз с 2015 года. Это 70% от всех обращений.

Вторым по частоте обращений стали полиция и ГИБДД, это почти семь миллионов вызовов. Еще 800 тысяч было адресовано пожарной охране. При этом свыше восьми миллионов обращений были справочными.

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Вызовы жителей круглосуточно обрабатывают более 350 операторов, которые принимают свыше 30 тысяч обращений в сутки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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