Подмосковье 27 апреля 2023, 15:01 Жители Подмосковья выплатят 91 штраф за парковку автомобилей у контейнерных площадок в апреле ГУСТ

Читать 360tv в

Почти 550 случаев парковки у мусорных площадок выявили в Подмосковье с начала апреля. За это время был выписан 91 штраф на общую сумму 616 тысяч рублей.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, припаркованные у контейнерных площадок автомобили мешают вывозу мусора. По словам руководителя ведомства Светланы Аиповой, больше всего случаев в апреле выявили в Ленинском округе — там машины оставили в неположенном месте 310 раз. Еще 39 раз путь спецетехники перекрыли в Красногорске.

Реклама

«Стоит отметить, что нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа: для физических лиц сумма составит от трех до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от пяти до 30 тысяч рублей», — сказала она.

Жители могут сообщить о нарушениях правил парковки через портал «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».