Жители Подмосковья выкупили сотни арендованных участков земли по упрощенной схеме | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 13:43 Жители Подмосковья выкупили сотни арендованных участков земли по упрощенной схеме

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Упрощенная схема по выкупу арендованной земли сохранится в Подмосковье до конца 2022 года. Сотни жителей уже воспользовались возможностью и приобрели в собственность участки под ЛПХ, садоводство и огород.

В 2022 году разрешено без торгов выкупать землю, которую граждане арендуют у государства для ведения личного подсобного хозяйства (вне границ населенных пунктов), садоводства или огородничества.

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«Такое постановление принято правительством России в апреле этого года. Остается меньше двух месяцев, чтобы воспользоваться этой мерой», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова. Она обратила внимание, что земля должна находиться в аренде. При этом не должно быть допущено никаких нарушений, связанных с ее использованием.

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В Министерстве имущественных отношений Московской области рассказали, что процедура выкупа занимает 14 рабочих дней. После этого подписывается договор купли-продажи, вносится оплата и регистрируется право собственности.

«Выкуп участков осуществляется за 100% от кадастровой стоимости. Узнать ее можно на публичной кадастровой карте», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Чтобы выкупить арендованный ранее участок, нужно обратиться на портал региональных государственных услуг (РПГУ). Услуга называется «Предоставление земельных участков без проведения торгов».

Также жители Подмосковья могут продлить договор аренды на участок. Эта услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней. При этом срок аренды земельного участка увеличивается на три года. Около трех тысяч человек воспользовались таким предложением с марта 2022 года.