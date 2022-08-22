Жители Подмосковья выиграли денежные призы за своевременную оплату ЖКУ

Генератор случайный чисел выбрал три лицевых счета МосОблЕИРЦ, на которые будет зачислено по 1000 рублей. Абоненты стали победителями акции «Лови удачу с умной платежкой».

«Это очень приятный сюрприз — радостно выиграть первый раз в жизни! Я пользуюсь личным кабинетом уже давно и могу сказать, что сейчас там все сделано очень удобно, нет ничего лишнего, идеально! И старенькая бабушка, и маленькая внучка смогут легко разобраться, заплатить, передать показания», — поделился мнением один из победителей, 44-летний энергетик из Одинцово Алексей.

72-летняя Людмила из Ногинска тоже получила внезапную выплату на счет. До недавнего времени она предпочитала передавать показания «по старинке», заполняла бумажный бланк и несла его в расчетный центр. Весной дочь зарегистрировала мамин счет в личном кабинете.

«Это очень удобно. Я живу в Москве, но теперь в любой момент могу проверить начисления, оплатить. Не нужно для этого ехать в Ногинск и разбираться с бумажными квитанциями», — рассказала Елена.

Акция «Лови удачу с умной платежкой» дает клиентам МосОблЕИРЦ шанс выигрывать денежные призы за своевременную оплату коммунальных услуг. До конца года любой абонент может получить на свой лицевой счет по 1000 рублей, розыгрыш проводится каждый месяц. Чтобы принять участие, нужно до 10 числа полностью оплатить счет за истекший период через личный кабинет или мобильное приложение.

«В период пандемии мы запустили совершенно новое приложение. Задачу поставили такую: сделать удобный и полезный мини-офис МосОблЕИРЦ в компьютере или телефоне, чтобы у жителя не было необходимости идти к оператору.За всестороннюю поддержку благодарим губернатора Московской области Андрея Воробьева, который держал эту тему на особом контроле, понимая ее важность. И конечно, я благодарю команду МосОблЕИРЦ — всех, кто приложение создавал, тестировал, продвигал, улучшал», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.