Жители Подмосковья выбрали обивку сидений для новых автобусов | 360°

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Жители Подмосковья выбрали обивку сидений для новых автобусов

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На портале «Добродел» закончилось голосование, в ходе которого жители могли выбрать самый красивый дизайн обивки сидений для новых автобусов Мострансавто. За время опроса в нем приняли участие больше двух тысяч жителей Подмосковья.

В итоге победил самый первый из предложенных вариантов, он набрал наибольшее количество голосов с большим отрывом — в целом за него выступили 44,7% проголосовавших. Дизайн, который оказался на втором месте, занял только 20,7% голосов.

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«Мы прислушиваемся к мнению жителей, поэтому совместно с компанией-перевозчиком Мострансавто провели голосование по выбору обивки сидений для новых автобусов. Такое голосование проводилось в Подмосковье впервые, за 10 дней опроса в нем приняли участие порядка 2 тысяч. Варианты дизайна и образцы ткани были специально разработаны для Мострансавто. Узор-победитель войдет в техническое задание на производство новых автобусов среднего класса марки ЛиАЗ-4292», — рассказала заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

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Материал, который был предназначен для сидений, достаточно износостойкий, прочный, долговечный, за ним не очень сложно ухаживать. Ткань специально обрабатывают тефлоновой пропиткой, которая устойчива к загрязнениям, кроме того, у нее есть специальная антибактериальная защита. Срок службы материала составляет как минимум 8 лет.

Стоит отметить, что автопарк компании обновляется в регулярном режиме. Только с начала сентября на маршрутах Мострансавто работают примерно 110 новых автобусов. Каждый из них рассчитан на 72 пассажира, остается достаточно комфортным и экологичным.

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