Подмосковье 05 июня 2023, 14:08 Жители Подмосковья выбрали места для благоустройства в 2024 году Министр благоустройства Подмосковья Хайкин подвел итоги голосования по благоустройству Пресс-служба губернатора Московской области

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Сразу два голосования по вопросам благоустройства провели в Московской области. В первом жители выбрали места, которые приведут в порядок в 2024 году, а во втором ответили на вопрос, чем необходимо дополнить региональные парки. Итоги голосований на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым подвел министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он сообщил, что в ходе голосования по благоустройству объектов на следующий год участники голосования предложили 248 мест. Но по итогам проведенного опроса отобрали 56 территорий.

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«Более 740 тысяч голосов жители отдали, 56 территорий определили. Отобрали 34 сквера, 11 пешеходных зон, пять парков и шесть набережных», — рассказал Хайкин.

Второй опрос провели на портале «Добродел» и среди посетителей парков. Участников спрашивали, какие уже существующие объекты в рекреационных зонах нравятся жителям и что бы им хотелось дополнить.

«На вопрос „Что больше нравится в парке?“ большее количество голосовали за дорожки, спорт, водные объекты, кафе. Что необходимо дополнить — была возможность выбрать три галочки. Большое количество голосов — за фонтаны, детские площадки, беседки, качели», — подчеркнул Хайкин.

Министр добавил, что участие в голосовании приняли более 208 тысяч человек, в том числе 75 тысяч заполнили бюллетени во время посещения парков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что проведенное голосование о благоустройстве вызвало огромный интерес жителей. Он подчеркнул, что такая обратная связь очень важна. Она помогает властям понимать, каких перемен ждут люди, и принимать правильные решения.