Жители Подмосковья выберут подъезды с лучшим ремонтом

В Московской области 25 января стартовал четвертый ежегодный смотр-конкурс «Лучший отремонтированный подъезд». Он проводится в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», которая работает с 2017 года. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Цель конкурса — привести подъезды к нормативному состоянию и обеспечить жителей благоприятными условиями проживания.

«Конкурсный отбор пройдет в два этапа, на первом этапе лучшие подъезды выбирает конкурсная комиссия, на втором этапе, с помощью интернет-портала „Добродел“ жители проведут голосование, по результатам которого определятся лучшие подъезды Подмосковья», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

В этом году в креативности и дизайне будут соревноваться жители 27 многоквартирных домов из 16 городских округов Московской области. Победителей выявят в трех номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья», «Лучший отремонтированный подъезд с участием жителей» и «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий».

Решение об участии в конкурсе принимают собственники жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями домов, позволяя им самим выбрать цвет стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства проводит конкурс на лучший подъезд Подмосковья в четвертый раз. Основной залог успеха конкурса — это активная позиция наших жителей и их неравнодушное отношение к своему дому. Для нас здесь нет проигравших, каждый дом, каждый подъезд, преобразившийся по программе „Мой подъезд“ — это большой вклад в формирование уже сейчас комфортной среды для жителей», — отметил Антон Велиховский.