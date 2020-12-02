Жители Подмосковья выберут название новой трассы

Власти Ленинского городского округа Подмосковья предложили жителям придумать название новой трассы в Ленинском городском округе. Магистраль растянется от Солнцева до Железнодорожного.

Творческий конкурс на название трассы продлится до 21 декабря в Instagram. Свои варианты нужно оставлять в комментариях под постом о конкурсе. Об этом сообщили представители администрации Ленинского городского округа.

«По территории Ленинского городского округа трасса пройдет через „Бутово-парк“, Расторгуевскую часть города Видное, 6-й микрорайон, деревни Пуговичино, Дыдылдино, Богданиха и Андреевское», — сообщили в Администрации городского округа.

Автодорога, строительство которой начнется в следующем году, свяжет южную, юго-восточную и восточную части Московской области без необходимости выезда на МКАД. Ее протяженность составит 12,3 километра, расчетная скорость движения — 120 километров в час. Магистраль будет состоять из четырех и шести полос движения, а предполагаемая интенсивность — около 40 тысяч автомобилей в сутки.