Жители Подмосковья выберут лучшую управляющую компанию

«Важно, что на итоговом этапе лучшую практику будут выбирать сами жители, исходя исключительно из качества и пользы самой практики, без привязки к городскому округу и конкретной Управляющей организации», — подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Конкурс пройдет в несколько этапов. До 15 ноября проходит первый этап — управляющие организации подают заявки с описанием своих практик, прилагая фото или видео. По условиям конкурса каждая управляющая организация имеет право подать лишь одну реализованную практику в 2020 году, которая, к примеру, позволила улучшить фактическое состояние имущества многоквартирного дома или способствовала цифровизации услуг УК.

До 17 ноября 2020 года члены экспертной комиссии выберут 50 лучших практик из всех присланных заявок. С 18 по 25 ноября жители Подмосковья смогут проголосовать за лучшую практику на сайте ТыРешаешьЖКХ.рф.

«При голосовании на сайте жители будут учитывать несколько критериев: оригинальность идеи, инновационность, вовлеченность/участие жителей, качество исполнения», — добавил Антон Велиховский.

Итоги конкурса подведут 26 ноября 2020 года, победителям вручат ценные призы, а обладатель первого места получит в награду специальный знак «Дом образцового содержания», который сможет использовать в течение 2021 года.