Жители Подмосковья выберут лучшую управляющую компанию

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковные управляющие компании представят свои лучшие нововведения. Жители области смогут выбрать понравившуюся инициативу.

Люберецкие коммунальщики, например, стали использовать беспилотники для контроля состояния крыш. А конкурсанты из Королева представили свою разработку GPS-отслеживания: с помощью специальных трекеров они контролируют выезд аварийных бригад.

Дрон в Люберцах позволил оптимизировать работу управляющей компании. Он заменил четырех сотрудников.

«Это нам дает возможность незамедлительно выявить дефекты на кровлях, на фасадах, провести съемку и передать снимки службам, которые это (задачи — прим. ред.) будут выполнять. Дрон снимает довольно четкую картинку, очень хорошо видно, приближает хорошо», — отметил Сергей Чикин, заместитель генерального директора АО «ЛГЖТ».

Источник фото: телеканал «360»

Судя по конкурсным заявкам, ЖКХ не только модернизируют, но и пытаются полностью изменить его облик. Коммунальщик теперь — это тот, кто старается сделать жизнь в многоэтажке комфортнее, особенно в пандемию. Например, управляющая компания из Реутова решила дарить сертификаты в аптеку, а в Королеве сотрудники УК приносят пенсионерам лекарства и продукты.

Люберецкие коммунальщики удивили еще и подходом к найму сотрудников. Там решили полностью изменить впечатление о сервисе коммунальных услуг, и теперь в диспетчерской работают только те, у кого нет опыта сфере ЖКХ, а значит, нет и профессиональной деформации.

«Они немножко по-другому строят свой разговор, более проникновенно, каждую заявку принимают к сведению, пытаются довести каждую заявку до конца», — пояснила Наталья Басова, руководитель диспетчерской службы АО «ЛГЖТ».

Всего конкурсанты представили 50 практик. Голосование за лучшую управляющую компанию продлится до 26 ноября. А итоги конкурса подведут в эфире телеканала «360».