Жители Подмосковья все чаще сортируют мусор. Это становится выгодно

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье в 2019 году сортировать отходы начали 40% населения. А это только первый год введения раздельного сбора мусора. Министр ЖКХ Антон Велиховский отметил, что к концу года эта цифра выросла до 60%.

Чтобы все больше людей делали выбор в пользу сортировки отходов, правительство Подмосковья вводит льготы. Например, собственники частных домов уже могут платить за вывоз мусора меньше.

Источник фото: телеканал «360»

«По поручению губернатора правительство Московской области ввело дополнительное снижение платы для индивидуально-жилищной застройки в этом году, минус 20% в случае раздельного сбора мусора. Это достаточно существенное снижение. Таким образом мы стимулируем продолжение раздельного сбора мусора», — рассказал министр.

Источник фото: телеканал «360»

Антон Велиховский уверен, что снижение платы за вывоз отходов позволит увеличивать количество людей, которые разделяют мусор. Он добавил, что МинЖКХ проводит большую работу, в том числе информирует жителей.

«Только старт этой программы дал нам более миллиона тонн отходов, которые мы отправили на переработку, не пуская их на захоронение. Наша конечная цель — увеличить эту цифру на 20%, это около 2,3 миллиона тонн. Мы сразу отправим на переработку. Это очень важно», — сказал Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Но как меньше производить мусор? Например, в Европе постепенно уходят от использования пластиковых пакетов. Глава регионального МинЖКХ отметил, что на смену пластиковым должны прийти бумажные пакеты.

«Человек все равно потребляет и покупает продукты. Возможно, стоит подумать над темой: например, тенденция в Европе — уход от пластиковых пакетов. Это очень интересная и важная тема — переход к бумажным пакетам. Но это непростая задача. Снижение производства населением отходов — это уже больше разъяснительная работа», — отметил он.