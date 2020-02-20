    20 февраля 2020, 19:39

    Жители Подмосковья все чаще сортируют мусор. Это становится выгодно

    Ольга Крылова

    Все больше жителей Московской области сортируют мусор. Почему это выгодно, во время эфира на телеканале «360» рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Вместе с заместителем генерального директора управляющей компании «Региональный оператор» Андреем Юрченковым он провел экскурсию по комплексу по переработке отходов «Юг» (КПО) в Коломенском городском округе.
    Жители Подмосковья все чаще сортируют мусор. Это становится выгодно | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В Подмосковье в 2019 году сортировать отходы начали 40% населения. А это только первый год введения раздельного сбора мусора. Министр ЖКХ Антон Велиховский отметил, что к концу года эта цифра выросла до 60%.

    Чтобы все больше людей делали выбор в пользу сортировки отходов, правительство Подмосковья вводит льготы. Например, собственники частных домов уже могут платить за вывоз мусора меньше.

    Жители Подмосковья все чаще сортируют мусор. Это становится выгодно | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «По поручению губернатора правительство Московской области ввело дополнительное снижение платы для индивидуально-жилищной застройки в этом году, минус 20% в случае раздельного сбора мусора. Это достаточно существенное снижение. Таким образом мы стимулируем продолжение раздельного сбора мусора», — рассказал министр.

    Жители Подмосковья все чаще сортируют мусор. Это становится выгодно | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Антон Велиховский уверен, что снижение платы за вывоз отходов позволит увеличивать количество людей, которые разделяют мусор. Он добавил, что МинЖКХ проводит большую работу, в том числе информирует жителей.

    «Только старт этой программы дал нам более миллиона тонн отходов, которые мы отправили на переработку, не пуская их на захоронение. Наша конечная цель — увеличить эту цифру на 20%, это около 2,3 миллиона тонн. Мы сразу отправим на переработку. Это очень важно», — сказал Велиховский.

    Жители Подмосковья все чаще сортируют мусор. Это становится выгодно | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Но как меньше производить мусор? Например, в Европе постепенно уходят от использования пластиковых пакетов. Глава регионального МинЖКХ отметил, что на смену пластиковым должны прийти бумажные пакеты.

    «Человек все равно потребляет и покупает продукты. Возможно, стоит подумать над темой: например, тенденция в Европе — уход от пластиковых пакетов. Это очень интересная и важная тема — переход к бумажным пакетам. Но это непростая задача. Снижение производства населением отходов — это уже больше разъяснительная работа», — отметил он.