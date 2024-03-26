Подмосковье 26 марта 2024, 18:39 Жители Подмосковья воспользовались услугой по предоставлению земли без торгов более 6 тысяч раз с начала года Фото Минимущества

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Услуга по предоставлению земельных участков в аренду без торгов — одна из самых востребованных в Московской области. В министерстве имущественных отношений уточнили, что с начала года услугой воспользовались около 6,3 тысячи раз.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, услуга предоставляется в отношении неразграниченных земельных участков, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

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Воспользоваться услугой можно на региональном портале по ссылке. Чтобы оформить заявку онлайн, необходимо заполнить электронную форму и приложить соответствующие документы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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