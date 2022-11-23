Подмосковье 23 ноября 2022, 22:51 Жители Подмосковья воспользовались услугами БТИ 50 тысяч раз с начала года пресс-служба Московского областного БТИ

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Московское областное БТИ оказало порядка 50 тысяч различных услуг в 2022 году, из них около 4 тысяч — юридическим лицам. Об этом сообщила гендиректор областного БТИ Елена Казимир.

Она уточнила, что чаще всего организации обращаются за проведением кадастровых работ, проведением оценки объектов недвижимости и получением копий технических паспортов.

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« На территории Подмосковья в этом году нами было оказано порядка 50 тысяч различных услуг, из которых почти 4 тысячи — юридическим лицам. Московское областное БТИ работает со всеми организациями и предоставляет им полный спектр услуг «, — отметила Елена Казимир.

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Московское областное БТИ предоставляет юрлицам услуги под ключ, для этого достаточно оформить нотариальную доверенность на сотрудника учреждения. Всю дальнейшую подготовку и подачу документов осуществит представитель БТИ, рассказали в пресс-службе организации.

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