04 апреля 2023, 16:39
Жители Подмосковья воспользовались Telegram-ботом о едином пособии и мерах соцподдержки более 450 тысяч раз
В 2023 году в Подмосковье запустили Telegram-бота, который помогает жителям узнать о едином пособии и мерах соцподдержки. Министр социального развития региона Людмила Болатаева отметила, что он достаточно популярен. С момента запуска умным помощником воспользовались более 450 тысяч раз.
С помощью чат-бота можно рассчитать региональные льготы и выплаты, а также узнать конкретный размер пособия и получить полезные ссылки.
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«Мы дорабатываем его, чтобы жителям было еще удобнее им пользоваться», — подчеркнула Болатаева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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