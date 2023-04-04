Подмосковье 04 апреля 2023, 16:39 Жители Подмосковья воспользовались Telegram-ботом о едином пособии и мерах соцподдержки более 450 тысяч раз Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

В 2023 году в Подмосковье запустили Telegram-бота, который помогает жителям узнать о едином пособии и мерах соцподдержки. Министр социального развития региона Людмила Болатаева отметила, что он достаточно популярен. С момента запуска умным помощником воспользовались более 450 тысяч раз.

С помощью чат-бота можно рассчитать региональные льготы и выплаты, а также узнать конкретный размер пособия и получить полезные ссылки.

Реклама

«Мы дорабатываем его, чтобы жителям было еще удобнее им пользоваться», — подчеркнула Болатаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».