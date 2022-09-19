Жители Подмосковья воспользовались речным транспортом свыше 25 тысяч раз за сезон | 360°

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19 сентября 2022, 17:42

Жители Подмосковья воспользовались речным транспортом свыше 25 тысяч раз за сезон

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Пассажиры проехали свыше 25 тысяч раз на речном транспорте в Подмосковье с начала сезона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

По сообщению МТДИ, жители и гости Московской области с мая по ноябрь могут воспользоваться тремя водными маршрутами: в Лыткарине, в Коломне и в Серпухове.

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Наиболее популярным маршрутом стал Лыткарино — Андреевское. Он стартует от причала «Лыткарино» и прибывает в деревню Андреевское Ленинского округа. На катере «Стриж-7» было совершено 13,4 тысячи поездок в этом сезоне.

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В Серпухове речным транспортом воспользовались порядка восьми тысяч человек. Теплоход «Москва» в Коломне перевез около четырех тысяч пассажиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о скором открытии МЦД-3 и МЦД-4. Их запустят в следующем году.

Коломна

Серпухов

Лыткарино

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