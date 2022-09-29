Жители Подмосковья воспользовались маршрутами до аэропортов свыше 2 млн раз с начала года | 360°

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Жители Подмосковья воспользовались маршрутами до аэропортов свыше 2 млн раз с начала года

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«Мострансавто» обслуживает 10 маршрутов до аэропортов в Подмосковье. С начала года ими воспользовались свыше двух миллионов раз, рассказали в Минтрансе региона.

По сообщению МТДИ, самым популярным стал маршрут № 441 от Жуковского до метро "Котельники". По нему совершили около 756 тысяч поездок. Вторым лидером стал маршрут № 1ул. Лацкова — Наркомвод — по нему проехались 267 тысяч раз. Еще около 261 тысячи раз пассажиры воспользовались маршрутом № 48 ст. Лобня — Шереметьево — Дубровки.

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Чаще всего пассажиры расплачивались банковскими картами. Ими совершили 775 тысяч транзакций. Еще 760 тысяч поездок совершили по социальным картам и почти 398 тысяч — по транспортным.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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