Подмосковье 21 июля 2023, 17:25 Жители Подмосковья воспользовались картами «Стрелка» в автобусах 65 миллионов раз с начала года Минтранс Подмосковья

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Жители и гости Подмосковья совершили около 65 миллионов поездок в автобусах по транспортным картам «Стрелка» с начала года. Из них свыше 37 миллионов — на маршрутах «Мострансавто».

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, больше всего операций по карте «Стрелка» была совершено в марте. Самыми популярными маршрутами стали рейсы, следующие до больниц, госучреждении и мест отдыха. Также пассажиры часто ездили на автобусах до железнодорожных станций и метро. Самым востребованным маршрутом стал № 344 от Химок до метро Ховрино. На нем насчитали более 517 тысяч поездок. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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Транспортной каждой «Стрелка» можно расплатиться во всех автобусах Подмосковья. Пассажиры также могут оплатить проезд «Тройкой», социальными и банковскими картами.

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