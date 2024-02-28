Подмосковье 28 февраля 2024, 12:43 Жители Подмосковья воспользовались градостроительным сервисом более 300 тысяч раз с начала года ГБУ МО "Мособлгеотрест"

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Для жителей и инвесторов Московской области запустили онлайн-сервис «Градпроработка онлайн». Он работает на Геопортале Подмосковья уже пять лет. За это время им воспользовались более семи миллионов раз, 300 тысяч из которых — с начала 2024 года.

«Сервис „Градпроработка онлайн“ — это цифровая градостроительная платформа, позволяющая мгновенно, в режиме онлайн получить информацию о потенциале земельного участка, виде его разрешенного использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

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Разработчики сделали сервис интуитивно понятным для пользователей. С его помощью можно узнать о действующем порядке согласования строительства в зонах с особыми условиями использования территорий и регламентирующих нормативных документах.

Отмечается, что «Градпроработка онлайн» — один из самых востребованных сервисов Геопортала Подмосковья, реализованных Мособлархитектурой.

«По сути, это уникальный онлайн-ресурс, который дает жителям и инвесторам региона широкие возможности для понимания градостроительного развития территории», — заключил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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