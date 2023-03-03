Подмосковье 03 марта 2023, 12:13 Жители Подмосковья внесли более 17 тысяч предложений по использованию освобожденных от ветхих зданий площадок

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Мособлархитектура подвела итоги голосования по использованию освобожденных после сноса ветхих и недостроенных зданий территорий. За четыре месяца жители оставили более 17,5 тысячи предложений на портале «Добродел».

«Четверть предложений касается размещения спортивных объектов. На втором месте — идеи по благоустройству парков, скверов и озеленению», — сообщил министр Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Также популярными оказались идеи по строительству медучреждений. За организацию парковок высказались только 9% от числа опрошенных, еще 8% пожелали видеть на месте снесенных недостроев дома культуры.

Активнее всего в голосовании принимали участие жители Каширы, Подольска , Химок и Пушкинского городского округа.

Масштабная работа по устранению недостроев, самостроев и аварийных зданий проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с конца 2017 года.