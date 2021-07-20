Жители Подмосковья вернули 800 тысяч рублей за оплату коммунальных услуг в июле

Жители Подмосковья смогли вернуть почти 800 тысяч рублей за оплату коммунальных услуг по акции с кешбэком в июле. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Возможность вернуть 1% от суммы коммунального платежа появилась у клиентов МосОблЕИРЦ, являющихся держателями карты «Мир».

«Люди видят, что расчеты в отрасли ЖКХ становятся более понятными, что добросовестные плательщики получают преимущества. Уверен, в начале августа, когда придет время оплачивать коммунальные счета, кешбэк вырастет в разы», — отметил Антон Велиховский.

Чтобы получить кешбэк, оплату нужно производить через личный кабинет на сайте расчетного центра или через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

За две недели июля 12 тысяч клиентов расчетного центра уже получили выгоду, вернув процент от оплаты коммунального счета. Удобный интерфейс позволяет легко оформить кешбэк всем клиентам, в том числе не самым опытным в интернет-навигации пожилым людям Олег Савельев генеральный директор МосОблЕИРЦ.

Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

«Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы получать кешбэк до конца года. Одновременно пользователи личного кабинета могут получить скидки на товары и услуги от партнеров еще одной нашей программы — "Коммунальный бонус"», — добавил Олег Савельев.

Подробнее про кешбэк за оплату коммунальных услуг можно узнать на официальном сайте МосОблЕИРЦ.