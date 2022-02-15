Жители Подмосковья вернули 55 млн рублей благодаря оплате коммуналки картой «Мир»

Акцию «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой "Мир"» запустили в Подмосковье в июле 2021 года. Более 210 тысяч клиентов МосОблЕИРЦ уже вернули порядка 55 миллионов рублей с начала действия акции.

«В Подмосковье действует интересное предложение для тех, кто оплачивает коммунальные счета через личный кабинет МосОблЕИРЦ. Безусловно, акция востребована жителями Московской области, ведь если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету можно получить порядка тысячи рублей в качестве возврата», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Чтобы получить кешбэк за коммунальный счет, необходимо произвести оплату через личный кабинет МосОблЕИРЦ с помощью карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Возврат денежных средств в размере 1% осуществляется на карту «Мир», максимальная сумма кешбэка по акции не ограничена.

Всю информацию об условиях акции можно узнать на официальном сайте МосОблЕИРЦ.рф.