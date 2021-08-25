Жители Подмосковья вернули 5 млн рублей за оплату коммунальных услуг

В Московской области жители могут вернуть на карту «Мир» 1% от оплаченных коммунальных услуг. С начала действия программы собственники квартир уже получили пять миллионов рублей в качестве кешбэка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Услугой «Коммунального бонуса» по возврату денег за оплату коммуналки воспользовались почти 60 тысяч жителей Подмосковья. Им на карты вернулось в общей сложности пять миллионов рублей.

Чтобы получить кешбэк, нужно оплачивать ЖКУ через личный кабинет МосОблЕИРЦ картой «Мир».

«С начала года число пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ увеличилось почти в два раза. Жители ценят удобство, выгоду и скорость. Помимо вышеперечисленных положительных моментов, пользователи данной программы могут получить материальную выгоду от оплаты коммунальных платежей», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Для того чтобы воспользоваться кешбэком, нужно зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности. Сделать это очень просто. Это возможно через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для этого на странице оплаты нужно нажать кнопку «Получить кешбэк „Мир“» и заполнить поля с номером телефона, номером карты «Мир» и отметкой о согласии на обработку персональных данных и принятии условий акции.

Всю подробную информацию об акции можно найти на главной странице сайта МосОблЕИРЦ.