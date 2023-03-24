24 марта 2023, 11:09
Жители Подмосковья свыше 8 тысяч раз воспользовались новым онлайн-сервисом для записи к ветеринару
Жители Подмосковья могут записать питомца к ветеринару онлайн. Такая функция появилась на «Госуслугах», ей уже воспользовались свыше восьми тысяч раз.
Как рассказали в Мингосуправления региона, онлайн-сервис работает круглосуточно. Наибольшей популярностью он пользуется с наступлением тепла.
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«В теплое время года жители чаще обращаются со своими питомцами в ветклиники. Поэтому электронная запись упрощает жизнь владельцев домашних животных: взять талон можно в любое удобное время, не нужно стоять в очереди на прием», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.
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Жители могут записаться онлайн в 51 ветклинику Подмосковья
Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.
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